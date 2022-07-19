يكتشف أن زوجته حامل في الشهر التاسع بعد 3 شهور زواج.. وتصدم الجميع «خالي السبب»

الثلاثاء، 19-07-2022
10:43 ص
حالة من الصدمة عاشها عريس
مصري بعد أن اكتشف أن زوجته التي لم يمر على زواجهما سوى 3 شهور، حامل في شهرها
التاسع.
سأل الزوج زوجته: اللي
في بطنك دا ابن مين؟، واصطحب زوجته إلى أسرتها وحكى لهم تفاصيل ما حدث وسط ذهول من
الجميع .
اصطحبت الأسرة ابنتها
إلى غرفة جانبية لتسألها عن هوية الفاعل ، لتجيب بكلمتين كانتا كفيلتين بتحويل
الصدمة إلى صدمة أكبر عندما أبلغتهم أن خالها من فعل بها ذلك.
وأقرت الفتاة أن خالها
(شقيق أمها ) مارس معها الرذيلة عدة مرات ، مضيفة: كنت فاكرة الموضوع هيعدي !
وإزاء ذلك توجهت
الأسرة إلى مركز شرطة كرداسة
التابعة لمحافظة الجيزة لتقديم بلاغ ضد الخال .
وبضبط المُبلغ ضده أقر
بما قالته ابنة أخته قائلا إنها كانت "ساعة شيطان "، وتحرر
محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .