طفل يهتك عرض طفلة داخل حمام ملاهي بأسيوط ويتسبب في إصابتها بنزيف

الإثنين، 18-07-2022
09:23 ص
قام صبي باغتصاب طفلة
،
داخل مركز ترفيهي في مدينة أسيوط داخل أحد الحمامات
.
تلقت الأجهزة الأمنية
في أسيوط بلاغا من أسرة حول تعرض طفلة
هم يبلغ عمرها 5 سنوات للاغتصاب، وهتك عرض
ها
أثناء دخولها الحمام، داخل مركز "إكس بلاي الترفيهي".
وقالت الأم إن صغيرتها
دخلت دورة المياه الرجالي بالخطأ وكانت تنتظرها في الخارج، وعند خروج الطفلة
كانت
تتألم وعليها نقاط من الدماء.
ولفتت إلى أن طفلة
ها
أخبرتها بأن أحد الأشخاص قام بضربها وأشارت إلى الشخص الذي قام بفعل ذلك، وتم
مشاهدة كاميرات المراقبة، وفحصها.
وتبين أن العامل
المتهم يدعى "س.س" يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم القبض عليه وإحالته إلى
جهات الاختصاص التي تولت التحقيقات.