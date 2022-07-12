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فيديو يهز الكويت.. يتحرش بزوجة مواطن وهي رفقة زوجها ثم يطعنهما في الشارع

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الثلاثاء، 12-07-2022 03:03 م

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تمكن قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهم في طعن مواطن وزوجته في منطقة السالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها: «إنه وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على أدوات تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وتم تسجيل قضية حملت مسمى (طعن وشروع بالقتل) جنايات السالمية».

وكان شاب أقدم على طعن المواطن وزوجته في الشارع العام بمنطقة السالمية  الأحد، بعد أن حاول التحرش بالزوجة، حيث وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمواطن قام على إثرها الجاني بإخراج آلة حادة "سكين" من ملابسه وانهال عليهما بالطعنات.

وقد تم نقل المواطن وزوجته إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة والتي لا تدعو إلى القلق.

وكان مصدر أمني قد قال، أن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات أولية حول هوية المتهم، مشيراً إلى أن الزوج زودهم ببعض المعلومات والبيانات عن المتهم الهارب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالواقعة، والذي انتشر على نطاق واسع بسبب بشاعة ووحشية الاعتداء.
 

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