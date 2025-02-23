الأحد 23 فبراير 2025
توقيت مصر 16:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

طلعت كفيفة..بلوجر تزعم محاولة اختطافها من سيدة مسنة والأمن يفجر مفاجأة ويحبسها

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

الأحد، 23-02-2025 02:18 م

 

أعلن الفنان تامر حسني، تكفله بعلاج إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، من مرض السرطان، وتحمل كافة المبالغ المادية التي سيحتاجها خلال مدة العلاج.

وقام تامر حسني بنشر أحد رسائل الاستغاثة التي قام بها اللاعب، وعلق عليها: «دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك، والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه».

وأضاف: «يا إبراهيم يا حبيبي أنا جانبك بكل الدعم المادي اللي تحتاجه، وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهتم، ببركة شهر رمضان يارب. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك».

 

وأحدث ظهور إبراهيم شيكا رفقة زوجته أمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر بجسد هزيل للغاية وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض.

وحاولت زوجة "شيكا" دعمه معنويا عبر مشاركة لقطات مصورة مع جمهوره تظهر حبها وتعلقها به حتى في أصعب لحظات مرضه، ولكن ما أثار تعاطف المتابعين هو الحالة الصحية التي وصل إليها نجم الزمالك.

ومنذ ساعات شاركت زوجة إبراهيم شيكا فيديو آخر له عندما كان يتمتع بصحته، ويمارس بعض التمارين الرياضية الشاقة، وتبدو عليه الحيوية والعافية، طالبة من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

طبيعة مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته هبة التركي أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.

ما هو مرض إبراهيم شيكا؟

سرطان المستقيم الذي يعاني منه إبراهيم شيكا لاعب الزمالك هو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.

وعادة ما ينطوي علاج سرطان المستقيم على جراحة لاستئصال السرطان، وقد تشمل العلاجات الأخرى العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو مزيجًا من كليهما، كما يمكن استخدام العلاج الاستهدافيّ والعلاج المناعي.

@hebaaeltorkyoffical0 دعوة حلوة يوم الجمعه المبارك لابراهيم شيكا شفاءك الله وعفاك يا حبيبي #هبة_التركي #ابراهيم_شيكا #محارب_السرطان ♬ الصوت الأصلي - Heba eltorky🖤✨

إقرأ ايضا

220251811318593908143

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

Capture

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

Capture

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

أخبار متعلقة

173-195105-basma-bousil-threatens-attackers_700x400

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام