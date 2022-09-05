هبة قطب: مهمة الزوجة التزين لزوجها وقضاء رغبته وليس خدمته

الإثنين، 05-09-2022
11:26 ص
قالت الدكتورة هبة قطب
، استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، إنها
تعترض على صيغة الأمر في إلزام المرأة بخدمة الزوج، مشيرة إلى أنها لا تعترض على
الخدمة في حد ذاتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على
القيام بالأعمال المنزلية.
وتابعت قطب خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"
والمذاع عبر قناة "mbc مصر"،مساء
الأحد، أن تصريحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم فهمها بشكل خاطئ، موضحة أنها
ليست ضد الخدمة، بل ضد إجبار المرأة بـ اعملي كذا وكذا.
وأكد الدكتورة هبة قطب
: الزوجة رسالتها هي تدليل زوجها والتزين له، مضيفة:
"عشان كده بقول لو استطاع الراجل إنه يجيب خدامة أو خادم
يساعد زوجته لتوفير
طاقتها للتزين لزوجها يكون أفضل"، متابعة: لا أدعو الزوجات للامتناع عن
القيام بأمور المنزل، أنا شخصيا بطبخ وبعمل كل حاجة في بيتي، ولكن يكون كل شيء
بالحب وليس عن طريق الإلزام والإجبار.
وأكدت: مينفعش يكون دور المرأة إجباري، الست تعمل كل اللي عايزاه في بيتها،
بس مش من باب أنها لازم تعمل وإلا، لأن الطريقة ديه هي اللي بتخرب البيوت وبتزود
الفجوة بين الأزواج، ولو المرأة حست أنها مش خدامة، بل ملكة، هتعمل كل حاجة بحب.