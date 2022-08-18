هبة قطب تكشف وضعيات الجماع التي تؤخر سرعة القذف

الخميس، 18-08-2022
12:40 م
كشفت الدكتورة
هبة قطب
، استشاري العلاقة الزوجية، أن سرعة القذف عند الرجال يمكن السيطرة عليها،
عن طريق اتخاذ أوضاع جنسية معينة أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.
وقالت قطب خلال
استضافتها ببرنامج "واحد من الناس"، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، إن
الأوضاع الجنسية المقاومة لسرعة القذف تقلل الضغط على النهايات العصبية، مما يخفض
الإحساس بالعضو الذكري أثناء الجماع، ومن
ثم يتأخر الوصول للنشوة الجنسية.
وأضافت استشاري
العلاقات الزوجية أن الأوضاع الجنسية المؤخرة للقذف تختلف من رجل لآخر، ولا يمكن
الاعتماد عليها وحدها للشفاء نهائيًا، مشددةً على ضرورة استشارة طبيب الذكورة،
لتشخيص السبب وتحديد العلاج ومعرفة الوضع الجنسي المناسب للمريض.
في المقابل كشف
موقع health line أن هناك وضعيات جماع تؤخر سرعة القذف
بسبب تقليل احتكاك الأعضاء التناسلية مما يخفف استجابتها للاحتكاك وبالتالي تأخر
سرعة القذف ومن أبرزها وضعية زهرة اللوتس والعرش.