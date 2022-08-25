يستمر من ساعة إلى 4 ساعات.. هبة قطب: منشط جنسي لا يعرفه الرجال أقوى من الفياجرا

الخميس، 25-08-2022
08:49 ص
يجهل الكثير من
الرجال
الامور الصحية الخاصة بالعلاقة الزوجية والتي يمكن أن تسبب المشاكل الصحية .
واكدت الدكتورة
هبة قطب
استشاري العلاقات الزوجية ان كثير من الرجال
يلجؤون الي المنشطات
الجنسية وقد يتجاهلون مخاطرها واضرارها
علي الصحة حيث ان 60 % من حالات العناية المركزة بسبب استخدام المنشطات الجنسية
الغير معروفة والصغير مصرح بها.
واشارت هبة ان
هناك انواع مختلفة من المنشطات اشهرها الفياجرا
الاصلية
والتي لا يوجد لها اثار جانبية ولكن لابد ان تكون تحت اشراف الطبيب .
وهناك انواع
أخري مصرح بيها عالميا ولن يعرفها الكثير من الرجال
مثل الفيترا وهي
نفس الفياجرا
ولكن الفرق هي المدة التي يعمل بها المنشط فهي لن تتجاوز ساعة ويستمر
مفعولها الي أربع ساعات .
واشارت هبة قطب
الي ان المنشطات ليس الحل الامثل لنجاح العلاقة الزوجية لذلك ننصح باللجوء الي
الطرق الطبيعية مثل الفواكة والخضروات والمشروبات المختلفة مثل الزنجبيل والحلبة.