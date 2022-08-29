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أزهري يهاجم هبة قطب: لا يوجد سند شرعي يسمح لك بالحديث في الجنس بهذه الجرأة

elaosboa89612
هبة قطب
Native
Teads
الإثنين، 29-08-2022 01:10 م


وجَّه الدكتور علي الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر، رسالة للدكتوره هبة قطب، استشاري الصحة الجنسية، قائلًا: "كم نتمنى من حضرتك الالتزام بتخصصك الثقافة الجنسية بعيدًا عن الدين، ولا يوجود سند شرعي يسمح للمرأة أن تتحدث بهذه الجرأة في الأمور الجنسية".
وأضاف في تصريحات صحفية نقلها موقع مصراوي، : "ولا تقدم نصائح للرجال، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّمَ كيفَ تَغْتَسِلُ مِن حَيْضَتِهَا؟ قالَ: فَذَكَرَتْ أنَّه عَلَّمَهَا كيفَ تَغْتَسِلُ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِن مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بهَا. قالَتْ: كيفَ أتَطَهَّرُ بهَا؟ قالَ: تَطَهَّرِي بهَا سُبْحَانَ اللهِ! واسْتَتَرَ، وأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ بيَدِهِ علَى وجْهِهِ، قالَ: قالَتْ عَائِشَةُ: واجْتَذَبْتُهَا إلَيَّ وعَرَفْتُ ما أرَادَ النبيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلَّمَ. فَقُلتُ: تَتَبَّعِي بهَا أثَرَ الدَّمِ. وَقالَ ابنُ أبِي عُمَرَ في رِوَايَتِهِ: فَقُلتُ: تَتَبَّعِي بهَا آثَارَ الدَّمِ" متفق عليه".

ولفت إلى أن هذا حياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الخوض في الحديث مع المرأة، التي جاءت تسأل عن الحكم الشرعي، ووضحت لها امرأة مثلها هي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها.
 

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