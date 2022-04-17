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هالة سرحان: صدام حسين هددني بالقتل لهذا السبب

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هالة سرحان
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Teads
الأحد، 17-04-2022 11:04 ص

اعتبرت الإعلامية هالة سرحان Hن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أعظم هدية من السماء للشعب المصري قائلة: "الرئيس السيسى أعظم هدية وهو هدية من السماء ومصر ماشية بخطى كويسة وبدأنا نحس ونعيش الانجازات وعمرنا ما حسينا قبل كده بالإنجاز".
وتكلمت الاعلامية هالة سرحان، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن العديد من المواضيع منها الفنية فأكدت انها من محبي الفنان محمد رمضان : محمد رمضان مكسر الدنيا.. وفي ناس بتحقد عليه بسبب نجاحه.. بحب محمد رمضان جدا وتفوق رمضان غير عادي وهو بدأ من بدري وموهبة مميزة وبيحب الفن والتمثيل".
كما كشفت هالة سرحان، عن أنها كانت تقدم برنامجا في آخر فترة لها في شبكة art وتعرضت بسبب البرنامج لتهديد بالاغتيال من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين : "كنت قررت اترك القناة art وكنا بنعمل برنامج عن حرب الخليج واسمه الحقيقة وكان سياسي بالدرجة الاولى وكان خطير ويتكلم عن العراق وصدام حسين".
وأضافت: "البرنامج جاب لي مشاكل وجالي تهديد بالاغتيال من صدام حسين لأني قلت عليه دكتاتور".
 

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