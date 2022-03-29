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تهز دولة عربية.. قتله في صلاة الفجر داخل المسجد

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Native
Teads
الثلاثاء، 29-03-2022 03:06 م

شهدت منطقة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، جريمة مروعة، بعدما أقدم شخص على قتل آخر في مسجد صلاح الدين في المدينة، وسط ذهول الشارع الأردني.
وفي التفاصيل، أقدم أردني على إطلاق النار من مسدس على شخص آخر داخل المسجد أثناء صلاة الفجر هذا الصباح وما لبث أن فارق الحياة.
من ناحيته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان، إنه "ورد فجر اليوم بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء، بقيام شخص بالدخول إلى أحد المساجد، وإطلاق النار باتجاه شخص آخر مما أدى لوفاته".
وأوضح أنه "عند وصول أول دورية للشرطة، كان ذوو المغدور قد تجمعوا، وقاموا بالإمساك بالجاني والاعتداء عليه بالضرب واصطحبوه معهم إلى داخل أحد المنازل".
ولفت إلى أنه "جرى ضبط سبعة أشخاص داخل المنزل عند مداهمته، كما ضبط سلاح ناري أوتوماتيكي بحوزتهم، وما زالت التحقيقات جارية".
ولم يعلم سبب الجريمة حتى الآن، ولكن الأنباء المؤكدة أشارت إلى وفاة المجني عليه على الفور، وتم فتح تحقيقًا حول دوافع تلك الجريمة.
 

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