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عاريًا.. مي حلمي تنشر صورة مع خطيبها دون ملابس

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مي حلمي
Native
Teads
الإثنين، 21-03-2022 10:51 ص
نشرت الإعلامية مي حلمي صورة عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لأول مرة مع خطيبها السري.
وعلقت مي على الصورة معبرة عن إعجابها بالطقس، وأنه أصبح مناسب للخروج من المنزل، وقالت: "وأخيراً الجو بقى حلو وفسحني في اليخت".
مي أخفت وجه خطيبها برمز قلب باللون الأبيض، مشوقتاً بذلك المتابعين الذين عبروا عن رغبتهم برؤيته ومعرفة هويته، كما قال البعض أنه من الممكن أن يكون شخصية معروفة، وإلا ما كانت أصرت على إخفاءها لفترة طويلة.
وكانت مي قد فاجأت متابعيها بالكشف عن خطوبتها بشكل مفاجئ وذلك من خلال ردها على أحد المتابعين عبر صفحتها.
وفي التفاصيل وجه لها أحد محبيها سؤالاً عن أكثر شيء يجعلها سعيدة، لترد عليه: "لما خطيبي بيفسحني على يخت.. بس بقاله شهرين ما ودانيش بيقول الجو تلج".

 

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