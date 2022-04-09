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نجل فنانة شهيرة يقتل حماه على مقهى في الجيزة والسبب صادم

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السبت، 09-04-2022 10:25 ص
أقدم نجل فنانة شهيرة على قتل حماه المسن الذي يبلغ من العمر 55 عامًا في منطقة المنشية بفيصل.
والمتهم هو نجل الفنانة الشهيرة سحر كامل، وقد قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.
وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار شاب متهم بـ قتل حماه، في منطقة المنشية التابعة لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.
كما أمرت بدفن وتشريح جثمان المتوفي، وإيداع تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة في الشارع.
وكشفت تفاصيل القضية رقم 15345 جنح الهرم، أن الواقعة بدأت بشجار بين مواطن وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما، قامت على إثرها الزوجة بالذهاب إلى منزل والدها، واتفقت الأسرتان على عقد جلسة صلح بين الزوج والزوجة وحضر الكثيرون من أقارب الطرفين.
وبينت التحقيقات الأولية، أن الأسرتين قررتا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وفي أثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها والد الزوجة.
وأكدت التحريات الأولية، أن المشاجرة شهدت تشابكا بالأيدي بين أطراف كثيرين من الأسرتين داخل مقهى بالجيزة عقب الإفطار بساعات، وتبين أن الزوج تعدى على حماه بواسطة حجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، وقررت النيابة دفنه بعد التشريح، وسرعة ضبط الزوج المتهم.

 

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