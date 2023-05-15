



أعلن مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، أنه لم يشارك في مباراة الفريق أمام تولوز بسبب عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي.

وقال محمد في تغريدة على "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي.. احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركا وما سيظل مختلفا عليه".

وأضاف: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضا احترامي لمعتقداتي الخاصة، وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشعلت جدلا في فرنسا بعد إعلانها أن اللاعب رفض المشاركة في المباراة لعدم رغبته بارتداء قميص يحمل ألوان دعم مجتمع المثليين، قبل أن يؤكد اللاعب نفسه ذلك.