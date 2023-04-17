الثلاثاء 18 أبريل 2023
توقيت مصر 00:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

الجيش يستعيد السيطرة على مبنى التليفزيون.. آخر تطورات حرب السودان

شاهد.. "الدعم السريع" تقتحم منزل "البرهان" و "الكباشي" وهذا ما عثروا عليه

أعنف من زلزال تركيا.. تحذير من زلزال بقوة 9 ريختر يضرب هذه الدول

أول اختبار للمدرب الجديد.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون

60 دقيقة.. السيسي يصدق على قرار عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

أعلى مستوى في شهر.. الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره في البنوك المصرية

منهم كهربا.. كولر يستبعد 4 لاعبين من مباراة سموحة اليوم

بع عزل مرتضى.. قرار قضائي جديد بشأن مجلس الزمالك

"عايزاك انت".. قتلت زوجها من أجل معاشرة شقيقه في الدقهلية

ADS
 

بع عزل مرتضى.. قرار قضائي جديد بشأن مجلس الزمالك

image
مرتضى منصور
Native
Teads
الإثنين، 17-04-2023 11:47 ص
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل، وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23/11/2021، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.

كما طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقًا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة موقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال مقيم الدعوى في دعواه، إنّ ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت في 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزماك مع الإلزام بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

استندت هيئة المفوضية في تقريرها - حصل مصراوي على نسخة منه - إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة - ضد مرتضي منصور قد أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي "عدم صدور ضده حُكم سالب للحرية" والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.

يذكر أن محكمة النقض أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأفرجت السلطات عن رئيس الزمالك السابق بعد قضائه فترة العقوبة.
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو لـ هالة صدقي من كواليس التصوير يثير الجدل حول نهاية "جعفر العمدة"

767830_0

"عايزاك انت".. قتلت زوجها من أجل معاشرة شقيقه في الدقهلية

138-135655-mahmoud-kahraba-all-details_700x400

عقوبة قاسية.. اتحاد الكرة: وقف عقوبة كهربا في حالة واحدة

أخبار متعلقة

مرتضى-منصور-1

حكم قضائي عاجل بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. تعرف على السبب

IMG-20230220-WA0031-780x470

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور ....تفاصيل

كهربا

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

311075_0

الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك

Capture

رضا البلتاجي يفجر مفاجأة عن صحة هدف البنك الأهلي في الزمالك

93497

"عزل مرتضى منصور".. قرار جديد من القضاء بشأن رئاسة نادي الزمالك