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الأهلي يصدم "كهربا" بشأن غرامة الزمالك

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كهربا
الأحد، 14-05-2023 10:43 ص

 

كشف رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي المصري، عدلي القيعي، مصير غرامة نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وقال عدلي القيعي خلال مداخلة تلفزيونية: "حكم غرامة كهربا لصالح نادي الزمالك نهائي وواجب النفاذ ومن المؤكد أن المحامين يحاولون إطالة فترة عدم دفع الغرامة".

 

وأضاف: "كهربا لديه محام يحاول إطالة المدة حتى يتمكن اللاعب من تجميع مبلغ الغرامة، لأن قيمة الغرامة كبيرة جدا وتصل إلى 2.4 مليون دولار".

 

وتابع: "الأهلي ما يقدرش يدفع غرامة كهربا لأن لو عمل كده يبقى ارتكب مخالفة، ولكن النادي بيحاول يساعد بتمديد عقده وزيادة دخله بطرق قانونية ولكن لا يستطيع دفع الغرامة بالنيابة عنه لأن ذلك غير قانوني.

 

واختتم عدلي القيعي: "دور رجال الأعمال لم يصبح مثل الماضي، ولكن أزمته ستنحل لأنه لاعب مهم جدا ومؤثر في الفريق".

 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قد أصدرت حكما بغرامة كهربا بمبلغ مليونين و200 ألف دولار، بالإضافة إلى إيقافه لمدة 6 أشهر في شهر يوليو من العام الماضي، وذلك بسبب فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، عام 2019.

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