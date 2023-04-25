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شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس الزمالك بعد عزله

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شوبير ومرتضى
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الثلاثاء، 25-04-2023 12:31 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير مجلس إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت مؤخرا تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كل ما يتردد عن وجود مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك ليس له أساس من الصحة".

أضاف:" الجهة الإدارية اتخذت قرارا تنفيذيا بعزل رئيس الزمالك وفقا لحكم المحكمة، وأخطرت نادي الزمالك بتنفيذ الأمر وكلفت مجلس إدارة الزمالك بتعيين قائم بأعمال رئيس النادي لحين أقرب عمومية".

تابع:" بعد انتهاء الإجازة سيتم تحديد من سيقوم بأعمال رئيس نادي الزمالك".

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة.
 

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