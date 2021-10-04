نهاية مفجعة لرسام الكاريكاتير المسيئ للنبي.. مات في حادث وتفحمت جثته(فيديو)

الإثنين، 04-10-2021
10:14 ص
لقى رسام الكاريكاتير
السويدي لارس فليكس المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصرع
ه حرقا في حادث
سير
مروع برفقة عنصرين من الشرطة السويدية.
وأظهر فيديو لحظة اصطدام سيارة الشرطة التى كان يستقلها بشاحنة
على أحد الطرق في بلدية ماركاد السويدية، ما أدى إلى احتراقها وتفحمها بالكامل.
وحسب وسائل إعلام سويدية لقي الـ 3 أشخاص مصرع
هم إثر إصابتهم
بحروق خطيرة بعد اشتعال النيران في سيارتهم.
واشتهر فيلكس برسوماته المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه
وسلم- وكان يسير في حماية الشرطة، منذ العام 2007.