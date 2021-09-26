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الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الفيديو المأساوي الذي هز الرأي العام

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الأحد، 26-09-2021 04:01 م
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر قيام سائق سيارة بالاصطدام بشخصين بمحافظة الشرقية، مؤكدة ضبط مرتكب الواقعة.
وبعد تداول مقطع فيديو يظهر الحادث الأليم، أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها حيثيات هذه الواقعة قائلة: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تحت عنوان "حادث مأساوي أثناء الاحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس" يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بأحد الطرق وحال محاولته الانحراف للدخول لأحد الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عمود إنارة".
وأشارت الداخلية إلى أنه "بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من أحد المستشفيات باستقباله كلا من طالبة مصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى، وشقيقها، طالب، مصاب بكسور متفرقة، وكلاهما مقيمان بدائرة المركز".
ولفتت إلى أنه بسؤال شقيقتهما (حاصلة على دبلوم- مقيمة بذات الناحية) عن الواقعة، أفادت بأنه "حال وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما اصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة (أحد الأشخاص- سمكري سيارات، مقيم بدائرة المركز) لاختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هاربا".
هذا وأوضحت الداخلية في بيانها أنه "عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر ارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
 

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