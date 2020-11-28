ننشر الصورة الجريئة التي تسببت في طلاق فنانة شهيرة

السبت، 28-11-2020
09:33 ص
المصريون
عندما ترتبط الفنانة
برجل سياسي فإن ذلك يحتم عليها
الظهور بمظهر محافظ يتماشى مع عادات وتقاليد البلد، فضلًا عن أنه يؤثر على
اختيارها أدوارها الفنية لعدم التسبب في إحراج لزوجها.
لكن ما حدث مع الفنانة
الشهيرة الراحلة صباح
، كان خلاف
ذلك وهو ما أدى إلى طلاق
ها من أحد أزواجها بسبب إطلالة جريئة
على المسرح.
وحلت أمس ذكرى رحيل الشحرورة صباح
عن عالمنا، وكشف جو حمود
أحد أزواج صباح
في أحد لقاءاته التليفزيونية عن سبب طلاق
هما وقال ان الامر يعود الى
احدى اطلالاتها على المسرح خلال تقديمها مسرحية عام 1971.
وظهرت صباح
وهي ترتدي شورت قصيرا جدًا، وكان وقتها هو يتحضر
لخوض معركة الانتخابات وبدأ في جولاته فشعر أنه سيخسر وخرج من المسرح.
وفي صباح
اليوم التالي تركها وذهب إلى الانتخابات، ولم يرى
أحدهما الآخر سوى بعد انتهاء الانتخابات، لأن باعتباره رجل سياسي لم يتقبل ظهورها بهذه
الإطلالة مما أدى الى نشوب خلاف بينهما ليكون ذلك احد اسباب انفصالهما.