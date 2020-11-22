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ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

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حنان ترك
 
الأحد، 22-11-2020 06:38 م المصريون

في أول ظهور لها بعد حوالي عامين من الاختفاء،  نشرت لافنانة حنان ترك صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد حذفها لجميع صورها من الموقع عام 2018.
وتظهر حنان وهي تستمتع بمشهد الغروب على البحر، ولاقت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية.
تجدر الإشارة أن حنان كانت قد طلب مؤخراً من الجمهور الحذر من صفحات مزيفة تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن تبرئها منها.
وكتبت حنان ترك على صفحتها الخاصة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها".
يذكر أن آخر عمل لحنان ترك في التلفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012.

 

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