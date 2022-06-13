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قرار مرتقب من هاني شاكر بإلغاء إيقاف حسن شاكوش.. والأخير يوجه رسالة

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قرار مرتقب من هاني شاكر بإلغاء إيقاف حسن شاكوش.. والأخير يوجه رسالة

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حسن شاكوش
Native
Teads
الإثنين، 13-06-2022 09:03 ص

وجه الفنان حسن شاكوش، رسالة لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وذلك بعد سؤاله عن تطورات الأزمة بينهما.
قال حسن شاكوش، لـ et بالعربي، إنه ليس هنالك مشكلة بينه وبين الفنان هاني شاكر، وأن مشكلته كانت مع شخص ما زميل له وتم حلها بنجاح".
ونشر الفنان حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر حسن شاكوش في الصورة مروجا لحفله القادم، مما نال اعجاب متابعيه.
وقال مصدر بنقابة المهن الموسيقية، إنه سيصدر قرار بشأن أزمة إيقاف حسن شاكوش عن الغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة من التشاور بشأن الالتماس الذي قدمه.
وأشار المصدر، إلى أن نقابة الموسيقيين تميل إلى إلغاء الإيقاف عن حسن شاكوش بعد مرور حوالي عام على إيقافه مع فرض عدد من الشروط سيتم الإعلان عنها قريبا.
 

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