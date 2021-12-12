نضال الأحمدية تكشف سبب تضارب تصريحات شيرين

الأحد، 12-12-2021
04:00 م
نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية
، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على
موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ترد فيه على التناقضات التى شهدتها تصريحات
شيرين
عبد الوهاب فى الساعات الماضية بين حوارها معها ومداخلتها مع الإعلامى عمرو
أديب فيما يخص طليقها حسام حبيب.
وقالت نضال الأحمدية
، أن تصريحات شيرين
ليست متناقضة، وأنها أقرت بحبها لـ
حسام، خلال حوارها معها.
وأضافت نضال الأحمدية
: “راجعوا الحلقة على يوتيوب، هتلاقوا إنها قالت بحب
حسام لكن بحب سرطان، انتبهوا لهذا التطابق في المضمون، لكن الاختلاف بالشكل
والتعبير الذي قدم بها”.
وأثارت الفنانة شيرين
عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة
المقبلة، حيث تبين من تصريحاتها مدى التناقضات فى كلامها عن طليقها حسام حبيب.
وكانت شيرين
عبد الوهاب هاجمت حسام حبيب بقوة فى تصريحات مع الاعلامية نضال
الاحمدية وفى أقل من 24 ساعة تتبدل هذه التصريحات مع الاعلامى عمرو أديب فى برنامج
“الحكاية”.