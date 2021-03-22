هند صبري تُهاجم فنانًا شهيرًا: متحرش ومُغتصِب..لا يستحق أن يكون قدوة

الإثنين، 22-03-2021
01:19 م
محمد فضل
شنت الفنان
ة هند صبري
، هجومًا عنيفًا على فنان
شهير، مؤكدة على أنها تلقت
تهديدات بالقتل بعد انتقادها له كونه "متحرش
ومغتصِب".
وكشفت هند صبري
، أنها تلقت تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل
الاجتماعي، بعد منشورها ضد الفنان
المغربي الشهير سعد لمجرد
صاحب أغنية "انت
معلم" التي حازت انتشارًا واسعًا، موضحة أن:" الصوت لما بيبقى وحيد
بيدفع الثمن لوحده".
وأشارت الممثلة التونسية في تصريحات لبرنامج يوم ليك مع الإعلامية سمر
يسري، إلى أن التهديدات شملت ابنتيها، والتلويح بالاعتداء عليهما، وهو ما كان له
تأثير سيئ عليها.
وأوضحت هند صبري
أنها لن تتوقف عن التعليق على بعض الأمور التي ترغب في
إبداء الرأي بها، لكنها لا تحجر على رأي أحد، مؤكدة على أنها لا تعرف سعد لمجرد
بشكل شخصي وستقدم اعتذارا له حينما تثبت براءته.
ورفضت هند صبري
توجيه رسالة إلى سعد لمجرد
من خلال برنامج يوم ليك، موضحة
أنها لم تتحدث منذ الاتهام الأول الذي وجه للمغنى المغربي، وأن الحس القانوني
دفعها للحديث علنا.
وكانت قد كتبت الفنان
ة هند صبري
في أغسطس 2018، تغريدة تهاجم فيها سعد
لمجرد، بعد توجيه اتهامات عديدة له بالاغتصاب والاعتداء على فتيات، وإلقاء القبض
عليه إثر هذه المزاعم.
وقالت هند صبري
في تغريدتها آنذاك معلقة على خبر القبض عليه :" كنت من
الناس الذين استبعدوا اتهام الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه
وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".
ويواجه الفنان سعد لمجرد
عدة قضايا تتعلق باغتصاب قاصرات والتحرش
بهن في
باريس، حيث تنظر المحكمة قضاياها التي رُفعت ضده.