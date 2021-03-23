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دفنوها سرًا.. وصية غريبة تركتها نوال السعداوي قبل وفاتها بأيام

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نوال السعداوي
 
الثلاثاء، 23-03-2021 09:18 ص محمد فضل

شيعت أسرة الكاتبة نوال السعداوي، جثمانها في سرية تامة ولم يحضر دفنها إلى أبنائها وأفراد أسرتها، تنفيذًا لوصيةها الغريبة.
وكشفت منة الأبيض، مديرة أعمال الراحلة نوال السعداوي، أن الكاتبة أوصت بأن لا تقام لها جنازة وأن يقتصر الحضور فقط على أولادها.
وأوضحت الأبيض في تصريحات لـ  سكاي نيوز عربية أن عدم اقامة جنازة لنوال السعداوي لا علاقة له بالإجراءات الاحترازية لكورونا، كما أشاع البعض، فهذه رغبة الأسرة التي أرادت تنفيذ وصية الكاتبة الكبيرة بعدم مشاركة أحد في جنازتها سوى أبنائها وبعض من أفراد الأسرة المقربين.
وأضافت: “تم تشييع الجثمان ودفنه الساعة الثامنة مساء أمس في مقابر الأسرة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر دون حضور أو مشاركة لأحد من الوسط الثقافي خصوصا وأن الأسرة لم تعلن عن موعد أو مكان الجنازة”.
 

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