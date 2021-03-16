الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 20:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

بكل حزم وقوة.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

ارتفاع الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)

أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

"شيطان" فوق سرير الحفيدة.. ماذا فعلت الجدة؟

الملك سلمان يوافق على عدد من القرارات الهامة

شاهد.. الاهلي يخطف فوزًا غاليًا من فيتا كلوب في أبطال افريقيا

اعترافات صادمة لـ«متحرش المعادي» أمام النيابة

ماذا يحدث في الكويت؟.. إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا إلى النيابة العامة

ADS
 

«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

9202030154159186066833
.
 
الثلاثاء، 16-03-2021 07:44 م المصريون

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة في الذاكرة والذي عُرف بـ«شرير أفلام جيمس بوند".
وفي التفاصيل، فقد فارق الحياة الممثل الأميركي، يافيت كوتو، الذي لعب دور الشخصية الشريرة في أفلام الممثل العالمي جيمس بوند. وقد أعلن وكيله عبر موقع مجلة "فاريتي"، أن عمره يناهز 81 عاما.
وعبرت تيسي سيناون، زوجة الراحل، عبر موقع التواصل الإجتماعي، عن صدمتها بسبب وفاة زوجها، الذي كان إنساناً طيباً وأباً حنوناً، ومن الممثلين الموهوبين.
يذكر أن يافيت كوتو، ولد في نيويورك عام 1939، ودرس التمثيل في عمر 16 عاماً، وظهر لأول مرة على المسرح في عمر 19، واستمر في تقديم أدواره في برودواي، إلى أن توجه إلى السينما.

 

إقرأ ايضا

5ba6a57620875

بكل حزم وقوة.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

RHgmR

لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)

وزارة الداخلية السعودية

أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

أخبار متعلقة

91be3f9f026da6cdf3898546b2f0e0c1de9a7888030a7c3bd39e70c54847062a

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

4

يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

وفاة زوجة رئيس مصر الأسبق

68669951614323298

التقرير الطبي يفجر مفاجأة للجميع عن سبب وفاة مشاري البلام

7386586-662894174

مفاجأة قد تحول الوفاة لـ«جناية»..مطالب بالتحقيق مع إعلامية وفنانة في رحيل مشاري

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا