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مي العيدان عن وفاة الفنان عبدالرحمن العقل: «توني كلمته»

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مي العيدان
Native
الخميس، 12-08-2021 03:03 م

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان حقيقة وفاة الفنان عبدالرحمن العقل، وذلك بعد انتشار إشاعة وفاةه على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وشاركت مي العيدان، صورة للفنان عبدالرحمن العقل عبر حسابها في موقع ”إنستجرام“، وعلقت عليها بقولها : ”يا جماعة الفنان الكبير عبدالرحمن العقل بخير ما فيه إلا العافية والصحة وتوني كلمته“.
وأضافت مي العيدان : ”لا تفزعونا بالإشاعات الله يطول بعمره وعافيته يدومها ويحفظه لأولاده وعائلته ومحبينه ولا يواريكم مكروه بغالي يارب“.
وكان الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل قد أعلن، في نهاية يوليو الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وهو ما تسبب في عدم مشاركته في مسرحية عيد الأضحى ”المهمة الصعبة“.

 

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