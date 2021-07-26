بعد استعراض أنوثتها.. فجر السعيد تُحرج سمية الخشاب: «مورناش غير حلاوة جسمك؟»

الإثنين، 26-07-2021
11:31 ص
شنت الإعلامية الكويتية
الشهيرة فجر السعيد
، هجومًا حادًا على الفنانة
سمية
الخشاب، بسبب تكرار ظهورها على تطبيق ”سناب شات“، واستعراض أنوثتها، وقررت حذفها
من حسابها.
وقالت السعيد في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“:
”الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب
في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة
مهمة، قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدا عن التمثيل“.
وأضافت: ”اكتشفت أن هناك سوء فهم قوي عندها عن فكرة السناب، أتصور أنها
تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة، شعري حلو، بعرف أعمل
بوز البطة ولا لا، لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط، السناب شات برنامج social_life يستعرض فيه المشتركين
يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي“.
وتابعت: ”مو معقولة حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية
وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب، وجمال ودلع سمية، أسبوع أتابعه ما
شفت إلا عيون سمية وشفايف سمية وشعر سمية، كل يوم كل يوم.. صعبة“.
وأمس نشرت سمية الخشاب
، صورًا لها من داخل أحد فنادق دبي وهي ممددة على
السرير ومرتدية الروب مستعرضة أنوثتها، المر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.