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عاجل.. وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

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دلال عبدالعزيز
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السبت، 07-08-2021 12:33 م

أعلن الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، وفاة والدة زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض.
وكتب حسن الرداد على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" والله ما قادر اكتب ولا مصدق.
توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه😢❤️،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة".
 

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