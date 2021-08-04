الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

وفاة الفنانة فتحية طنطاوي إثر إصابتها بجلطة في القلب

images
ا
Native
الأربعاء، 04-08-2021 11:25 ص
توفيت اليوم الأربعاء الفنانة فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في القلب.
وبدأت الفنانة الكبيرة مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما.
من أشهر أعمالها التليفزيونية: "البخيل وأنا"، "سلسال الدم"، "صرخة أنثى"، "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، "الناس فس كفر عسكر"، وغيرها من الأعمال.
وفي السينما قدمت: "ديل السمكة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "لحم رخيص"، "السجينة 67"، "المحاكمة"، "الطوق والأسورة".
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "أبو جبل"، وظهرت كضيفة شرف، وعرض العمل عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان.
وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.
ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات وبدايات الألفية الثانية، ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص، حيث جذبت القلوب بتجسيد شخصيات فى عدد من الاعمال المهمة التى تركت اثرا كبيرا في وجدان الجمهور وتوجهت بالعزاء لأسرتها واصدقائها ومحبيها داعية الله ان يتغمد الفقيدة برحمته .



 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

7326256-670880685

آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته

download

بسبب الإدمان.. تعليق صادم من عبير صبري على وفاة شقيق رامي صبري

4987531-1005999375

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

algetoday-ؤرلات

نجل يونس شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن سبب وفاته: هزيمة الزمالك