ميدو يفجر مفاجأة جديدة عن خلافه مع مرتضى منصور وابنه

الثلاثاء، 15-12-2020
07:18 ص
أحمد عادل شعبان
فجر أحمد حسام "ميدو" - نجم الزمالك
الأسبق - مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه مع مرتضى منصور
- رئيس الزمالك
الموقوف - ونجله أمير.
وقال في لقاء عبر برنامجه "أوضة اللبس" إنه سيوقف هذا التراشق وغيره قائلا: اتربينا على احترام الكبير وحسن حمدي والخطيب
وفرج عامر ناس أكبر مني في السن.
وأضاف: البعض أوصل للناس أن كرة القدم بها عداء بين الأهلي والزمالك
وهذا غير حقيقي.
وتابع: البعض يريد أن يدخلني في مشادة قوية لكنه لن ينجح ولا لتصفية الحسابات.
واستدرك: كانت لدي كافة الأدوات للرد على بعض الأشخاص لكن أعلن أن الموضوع انتهى بالنسبة لي والزمالك
هو الأهم.