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ميدو يفجر مفاجأة جديدة عن خلافه مع مرتضى منصور وابنه

ميدو
ميدو يفجر مفاجأة جديدة عن خلافه مع مرتضى منصور وابنه
 
الثلاثاء، 15-12-2020 07:18 ص أحمد عادل شعبان
فجر أحمد حسام "ميدو" - نجم الزمالك الأسبق - مفاجأة من العيار الثقيل بشأن خلافه مع مرتضى منصور - رئيس الزمالك الموقوف - ونجله أمير.

وقال في لقاء عبر برنامجه "أوضة اللبس" إنه سيوقف هذا التراشق وغيره قائلا: اتربينا على احترام الكبير وحسن حمدي والخطيب وفرج عامر ناس أكبر مني في السن.

وأضاف: البعض أوصل للناس أن كرة القدم بها عداء بين الأهلي والزمالك وهذا غير حقيقي.

وتابع: البعض يريد أن يدخلني في مشادة قوية لكنه لن ينجح ولا لتصفية الحسابات.

واستدرك: كانت لدي كافة الأدوات للرد على بعض الأشخاص لكن أعلن أن الموضوع انتهى بالنسبة لي والزمالك هو الأهم.
 

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