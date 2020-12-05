اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

السبت، 05-12-2020
09:39 ص
المصريون
اختفى مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
المعزول، من الظهور
على صفحته على السوشيال ميديا، في ظروف غامضة
بعد 10 ساعات من تهديد
ه بنشر فيديو
أعلن فيه الكشف عن مؤامرة كبيرة بالأسماء والمستندات وفضح الكثيرين.
وبعد مرور 10 ساعات – حتى كتابة الخبر- لم يظهر مرتضى
منصور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعلن أنه تم
الانتهاء من تصوير الفيديو وجار نشره فور تحميله على الصفحة، لكنه على الرغم من
مرور ساعات لم يظهر شيء.
وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"
0 مساء أمس الجمعة-: انتهي الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي
يكشف أبعاد المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وكان مرتضى وعد أول أمس الخميس بظهور فيديو يتضمن كل شيء
بعد صلاة الجمعة بالأمس لكن الفيديو لم يظهر مما طرح العديد من التساؤلات.
وتساءل الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر
اختفاء مرتضى منصور
وعدم نشر الفيديو، وأرجع البعض ذلك إلى نصائح قدمها مقربين منه
بعدم الخوض في هذا الأمر وأن يقدم ما لديه للقضاء وهو الذي يفصل فيما يزعم من
مؤامرة، فيما قال البعض أنه تراجع خوفًا من توريط نفسه في مسائل قانونية تدينه.
وكان مرتضى منصور
، كتب قبلها بساعات عبر حسابه:" إلى جماهير الزمالك
العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا علي ما حدث من مؤامرة
ضد نادي الزمالك
ومجلس إدارته المنتخب والشرعي ذلك لن يفيد قضيتنا فقضيتنا عادلة وكل
ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".
وأضاف :" لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن
يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية فإذا كنا على حق ينصفنا وإن كنا على باطل يحاكمنا... وأخيرا لن يكون
الزمالك
ولا رئيسه الشرعي جزء من الفوضى في مصر".
واختتم :" وغدًا الجمعه رسالتى بالصوت والصورة ستكون
موجهه لفخامة رئيس الجمهورية سأحكى له بالمستندات المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر
الأندية في أفريقيا وعلي رئيسه وأنتظر حكمه العادل بعد حكم الله الذي نخشاه وحده فهو
الحق".