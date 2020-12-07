الإثنين 07 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إجراءات جديدة من السياحة لتطوير شارع المعز

«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ ٥,٧ مليار جنيه

صدمة.. فنانة شهيرة تحلق «زيرو» بعد إصابتها بمرض نادر في فروة الرأس

يهز دولة عربية.. فيديو فاضح لوزير سابق مع ضابطة في الشرطة

كهربا يفجر مفاجأة عن سبب بكائه بعد فوز الأهلي بكأس مصر

أمير مرتضى منصور يخرج بتدوينة مفاجئة: «رموز مزيفة»

4.17 تريليون دولار أرباح التجارة الخارجية للصين

مرتضى منصور يستنجد بالرئيس: «انقذني من السجن»

وصول لقاح كورونا إلى السعودية وبدء تطعيم 4 فئات

تعليق صادم من صفاء الهاشم بعد شماتة المصريين فيها

ADS
 

مرتضى منصور يستنجد بالرئيس: «انقذني من السجن»

mortada-sesi
الرئيس ومنصور
 
الإثنين، 07-12-2020 10:04 ص المصريون

في أول ظهور له بعد اختفاءه عقب تراجعه عن نشر الفيديو الذي توعد فيه ما وصفه بـ"فضح المؤامرة عليه"، استنجد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - بالرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع "الظلم" عنه وإنقاذه من دخول السجن.
وقال "مرتضى" في فيديو بثه عبر صفحته بـ "يوتيوب" : فيه سيدة فضلى كلمتني قالتلي أنا أخويا في المطبخ وشغال مع القطريين .. وأنت هتسقط في الانتخابات وهتتشال من الزمالك وهتخش السجن.
وأضاف: الأولى حصلت والتانية حصلت وفاضل التالتة .. هستنى لما تحصل؟ .. أنا بطالب الرئيس السيسي بالتدخل لرفع الظلم عني .
واختفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، من الظهور على صفحته على السوشيال ميديا، في ظروف غامضة بعد تهديده بنشر فيديو أعلن فيه الكشف عن مؤامرة كبيرة بالأسماء والمستندات وفضح الكثيرين.
وبعد مرور أيام، لم يظهر مرتضى منصور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعلن أنه تم الانتهاء من تصوير الفيديو وجار نشره فور تحميله على الصفحة، لكنه على الرغم من مرور ساعات لم يظهر شيء.
وقال "منصور" عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك" 0 مساء الجمعة-: انتهي الأن المستشار مرتضي منصور من تسجيل اللقاء المرتقب الذي يكشف أبعاد المؤامرة وسيتم عرضه فور الانتهاء من تحميله على صفحته الرسمية.
وكان مرتضى وعد الخميس بظهور فيديو يتضمن كل شيء بعد صلاة الجمعة بالأمس لكن الفيديو لم يظهر مما طرح العديد من التساؤلات.
وتساءل الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر اختفاء مرتضى منصور وعدم نشر الفيديو، وأرجع البعض ذلك إلى نصائح قدمها مقربين منه بعدم الخوض في هذا الأمر وأن يقدم ما لديه للقضاء وهو الذي يفصل فيما يزعم من مؤامرة، فيما قال البعض أنه تراجع خوفًا من توريط نفسه في مسائل قانونية تدينه.
 

إقرأ ايضا

Capture

يهز دولة عربية.. فيديو فاضح لوزير سابق مع ضابطة في الشرطة

20200808133351019

تعليق صادم من صفاء الهاشم بعد شماتة المصريين فيها

بدر الماس

فنانة شهيرة تظهر أمام قبر طليقها وتفاجيء الجميع بحديثها عنه بطريقة غير متوقعة

أخبار متعلقة

image

اختفاء مرتضى منصور في ظروف غامضة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يهدد بعد عزله من رئاسة الزمالك: سوف أكشف مفاجآت قاسية

مرتضى منصور

"أسد و أستاذين و انهيار" .. تصريحات نارية من مرتضى منصور عقب خسارة الزمالك

باسم مرسي

باسم مرسي يستفز لاعبي الأهلي قبل مباراة النهائي

كاف

"كاف" يحدد موعد المسحة الطبية للاعبي الزمالك

202003220428282828

شاهد.. دعاء الرئيس للحماية من فيروس كورونا