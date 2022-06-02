موعد أول أيام عيد الأضحى بمصر

الخميس، 02-06-2022
11:52 ص
كشف الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلك
ية
والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية الموافق
2022.
وقال غريب- في تصريحات صحفية- إنه وفقا للحسابات الفلك
ية، فإن وقفة عرفات
9 ذو الحجة 1443 هـ تكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون السبت الموافق 9
يوليو هو أول يوم عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م.
وهنأ أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلك
ية، جميع المسلمين،
بقرب حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك قائلا:" كل عام والجميع بخير".