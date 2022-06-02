الجمعة 03 يونيو 2022
توقيت مصر 07:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

فرج عامر: «زيزو» أول الراحلين إلى «ألميريا» بفرمان من تركي آل الشيخ

حبس وغرامة.. المحكمة تصدر قرارها على الزوج الذي ضرب زوجته بالشومة

أيمن يونس: موسيماني قرر تدمير أفشة

أيمن يونس: موسيماني قرر تدمير أفشة

فيفا يُغرّم الأهلي مبلغًا ضخمًا بسبب رمضان صبحي

موعد أول أيام عيد الأضحى بمصر

يقتل ابن عمه بالفأس.. ابنته جلبت لنا العار والسبب صادم!

وفاة الدكتور أحمد سمير بأزمة قلبية مفاجئة أثناء إجراء عملية لمريض

الإمارات.. قصة حب وعلاقة تتحول إلى جريمة قتل داخل الحمام

ADS
 

موعد أول أيام عيد الأضحى بمصر

41
ا
Native
Teads
الخميس، 02-06-2022 11:52 ص

كشف الدكتور محمد غريب أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

وقال غريب- في تصريحات صحفية- إنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن وقفة عرفات 9 ذو الحجة 1443 هـ تكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، على أن يكون السبت الموافق 9 يوليو هو أول يوم عيد الأضحى المبارك لعام 2022 م.

وهنأ أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، جميع المسلمين، بقرب حلول وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك قائلا:" كل عام والجميع بخير".
 

إقرأ ايضا

878

حبس وغرامة.. المحكمة تصدر قرارها على الزوج الذي ضرب زوجته بالشومة

2019_10_6_15_59_44_492

«مواصلات مصر» تعلن حاجتها لسائقين براتب 8 آلاف جنيه

mqdefault

يقتل ابن عمه بالفأس.. ابنته جلبت لنا العار والسبب صادم!

أخبار متعلقة

تنزيل

فيديو صادم.. طالب يوقف معلمه في الطريق ويعتدي عليه بالضرب المبرح

تنزيل

شاهد.. لحظة تعرض سالي عبدالسلام للتحرش الجنسي

1808917_0

رعب عالمي.. هل وصل «جدري القرود» مصر؟

تنزيل

ظهور حيوان غريب يثير الذعر في الإسماعيلية