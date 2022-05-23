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شاهد.. لحظة تعرض سالي عبدالسلام للتحرش الجنسي

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سالي عبدالسلام
Native
Teads
الإثنين، 23-05-2022 11:28 ص
تعرضت الإعلامية سالي عبد السلام، إلى التحرش من قبل شاب في غحدى محطات الوقود.
ونشرت الاعلامية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو يوثق ما حدث وتناوله البعض على صفحات تويتر وفيسبوك.
وقالت إنها كانت رفقة صديقتها في السيارة داخل محطة وقود، واقتر بمنها شاب ليطلب شاحناً للهاتف، لكنها رفضت ، وبعد ذلك بدأ بمضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها والتحرش بها.
وأوضحت المذيعة أنها تعمدت تصوير الواقعة، بعد أن رأت المحيطين بالمتحرش متعاطفين معه، معتبرين أن ما فعله أمر طبيعي، ما استفزها وضايقها.
وأضافت أنها وبخت المتحرش، وكشفت له هويتها بعدما شعرت أنه سيبدأ بالتطاول عليها، متسائلة "هل لهذا الحد وصلت السخافة؟ وهل كان مطلوبا منها أن تصمت على هذا التجاوز والتحرش؟"، وأكدت أنها ستحصل على حقها ولن تتركه.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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