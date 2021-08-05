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ملابس داخلية على مقهى.. ابنة أحمد راتب ترد على صوره التي أثارت الجدل

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Native
الخميس، 05-08-2021 01:19 م

ردت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب، على صور والدها التي تداولها عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها مرتديًا ملابس داخلية وجالسًا على أحد المقاهي في الإسكندرية.
وجاءت بعض التعليقات التى تم تداولها بصحبة الصور كنوع من السخرية على الفنان الراحل أحمد راتب وهو الأمر الذى دفع لمياء لفتح النار على السوشيال ميديا وما يتم تداوله بهدف إثارة الجدل وكسب التريند.
وعلقت لمياء راتب على صور والدها في منشور لها: "لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكو، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه.. للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره”.
وأثارت هذه الصور حالة من الجدل الواسع وقت تداولها حيث اتهم البعض الفنان أحمد راتب بإنه يعانى من قلة العمل إلا أن اتضح أن هذه الصور هى من كواليس فيلم بعنوان “مراتى فى الكلبش” والذى شارك فى بطولته مع الفنانة نهال عنبر.




 

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