الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

ابنة عمرو دياب شبه عارية في غرفتها..وشقيقتها: لن أرفض جسم كهذا!

ExtImage-965704-1168022528
كنزي عمرو دياب
Native
الخميس، 05-08-2021 09:29 م

أحدثت ابنتا الفنان عمرو دياب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت إحداهما صورة ظهرت فيها شبه عارية بمايوه أسود أمام المرأة داخل غرفتها، لكن ما أثار الجدل أكثر هو تعليق شقيقتها على صورتها والتغزل في جسدها بإيحاءات جنسية.
حيث نشرت كنزي عمرو دياب، مجموعة صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مدينة روما الإيطالية، بينهما صورة لها بمايوه أسود، وهي تمضي إجازتها الصيفية، داخل غرفتها.
وعلى الرغم من انتقاد البعض لجرأتها في الصور وإعجاب آخرين بها، إلا أن تعليق شقيقتها ووالدتها زينة عاشور هو ما أثار الجدل بين الجميع.
وعلقت والدتها زينة برموز قلب على صورتها، أما جنى كتبت تعليقاً صادماً حيث قالت: "لن أرفض جسم كهذا"، وهو ما اعتبره المتابعين يتضمن إيحاءات جنسية غير مقبولة.
يذكر أن كنزي هي ابنة عمرو دياب من طليقته زينة عاشور، ولديها شقيقة صغرى اسمها جنى وشقيق توأم إسمه عبد الله، كما لديها أخت كبرى إسمها نور من طليقته الفنانة شيرين رضا.



 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

Capture

بعد ضجة صورها الجريئة.. أول تعليق من دنيا بطمة على إصابتها بكورونا

Capture

دنيا بطمة تثير الغضب رفقة شقيقتيها بالمايوه والإيحاءات الجريئة

kl

بعد الصورة الخادشة.. رهف القنون تثير الجدل مجددًا وتغلق التعليقات

images

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

blob_631663_highres

شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم