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مواطن يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل

أول صورة لسفاح الكويت وزوجته التي أبلغت عنه بعد ذبح أسرة كاملة

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مواطن يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل

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Native
Teads
الثلاثاء، 08-03-2022 11:43 ص
أقدم مواطن على إلقاء زوجةه وأبنائه الخمسة من الطابق الثاني بالمنزل، في محافظة قنا.
تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوصول سيدة مصابة بجروح قطعية وسطحية بالرأس ونزيف في المخ من شدة الارتطام، وأبنائها مصابين بنزيف وكسور متفرقة نتيجة سقوطهم من شرفة منزلهم في قرية دندرة، وحالة بعضهم خطيرة.
وكشفت التحقيقات أن السيدة وأولادها تم إلقائهم من شرفة الطابق الثاني على يد الزوج، بعد أن أكد شهود عيان أنهم شاهدوه يلقي بهم الواحد تلو الآخر ويهذي بكلمات غير مفهومة. كما تبين بعد تحليل عينة من دم المعتدي، تعاطيه المخدرات.
 

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