من 50 قرشًا إلى 100 قرش.. الحكومة تعلن زيادة أسعار البنزين

الأربعاء، 13-07-2022
09:22 ص
أعلنت
الحكومة
رفع أسعار البنزين
بأنواعه الثلاثة والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر الواحد
اعتبارًا من التاسعة صباح اليوم الأربعاء.
وبحسب
بيان من وزارة البترول اليوم، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها
المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق
المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.
وتم
تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار والكيروسين والمازوت اعتبارا
من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:
8 جنيهات
للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا.
9.25
جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا.
10.75
جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه.
7.25
جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا.
زيادة
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن.
ثبات
أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.