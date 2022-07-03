الأحد 03 يوليه 2022
توقيت مصر 11:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. الرئيس يفاجئ سائق القطار الكهربائي بسؤال غير متوقع ويمازحه

ينشر فيديو مخل لزوجته داخل غرفة النوم ويتهمها بـ"الانحراف"

ينشر فيديو مخل لزوجته داخل غرفة النوم ويتهمها بـ"الانحراف"

شاهد.. أول ظهور لوزيرة الصحة السابقة في حفل بدار الأوبرا

الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق في أمريكا

حلا شيحة تنعى فنانًا شهيرًا: أطيب إنسان وفنان

شاهد حفل الزفاف.. رجل أعمال سبعيني يتزوج من فتاة ثلاثينية

ليس مدير أعماله.. الكشف عن الشخص الذي أقنع «صلاح» بالتجديد لـ ليفربول

رانيا يوسف: لهذا السبب لا أحضر العزاءات أو الأفراح

«جراحة قلب مفتوح».. الأطباء يمنعون الزيارة عن محمد عبدالرحمن

ADS
 

أول ظهور لقاتل أسرة «الريف الأوروبي»: أيوه أنا اللي قتلتهم

تنزيل
القاتل
Native
Teads
الأحد، 03-07-2022 08:43 ص

اعترف المتهم بقتل أسرة في منطقة الشيخ زايد والمعروفة إعلاميا باسم "مذبحة الريف الأوروبي"، أمام محكمة جنايات الجيزة، خلال أولى جلسات محاكمته في الجريمة التي وقعت في شهر مايو الماضي، بارتكاب الواقعة قائلا: أيوة أنا قتلتهم".
وأضف المتهم، أنه ارتكب الجريمة مستخدا سلاح أبيض "سكين".

وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل واقعة مقتل مزارع وابنتيه وحفيديه المعروفة بمذبحة الريف الأوروبي، بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى تحريات الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن المتهم تم ضبطه حال شروعه في التعدي على إحدى المجني عليهم وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا.
وأصدرت النيابة بيانا قالت فيه، أنه نفاذًا لارتكاب جريمة القتل، ألقي القبض على المتهم واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.
وأضاف البيان: المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس المتهم احتياطيًّا وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. الرئيس يفاجئ سائق القطار الكهربائي بسؤال غير متوقع ويمازحه

Capture

بالفيديو.. نهاية صادمة لمعركة شرسة بين أسد ومجموعة من الضباع

Capture

ينشر فيديو مخل لزوجته داخل غرفة النوم ويتهمها بـ"الانحراف"

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. سمكة قرش تهاجم سائحة في الغردقة وتلتهم يدها وقدمها

19_2021-637488277555735684-573

الشاب قاتل والدته في القليوبية: داخل السجن على حق وربنا معايا

2

أغرب واقعة في مصر.. حملت ووضعت طفلها في 13 دقيقة (صور)

Capture

فيديو مؤثر.. سعودي يزور عامل المزرعة المصري بعد فراق 40 عامًا

1047462130_26_0_1941_1436_1920x0_80_0_0_afbe4aef98437597a832d02f7ccf1c7f

أمير قطر في مصر.. وقمة مصرية قطرية غدًا السبت

FVsbAgSWAAAW1mm

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة