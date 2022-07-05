تشققات في سد النهضة.. وخبير: انهياره كارثة على مصر والسودان

الثلاثاء، 05-07-2022
12:25 م
بالتزامن مع عودة
الحديث عن الملء الثالث لـ سد النهضة
، قال الدكتور هاني سويلم، المدير الأكاديمي
لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، إن سد النهضة
، مكون من جزأين وهما الجزء
الخرساني، والسد ركامي بطول 5 كم، موضحا خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يتمنى
انهيار سد النهضة
للحفاظ على الشعبين المصر
ي والسودان
ي، لأنه لو حدث انهيار به،
سيشكل خطرا على الدولتين.
وأوضح أنه لا يمكنه
التأكيد على انهيار سد النهضة
، بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، مؤكدا أن
خطورة الوضع إذا بلغ منسوب المياه 595 مترًا مع استمرار وجود تلك الشروخ، مشيرا
إلى أن اللجنة الدولية للخبراء التي شكلتها مصر
وإثيوبيا والسودان
لدراسة موضوع سد
النهضة في عام 2013، شككت في أمان السد الركامي المساعد.
وفي ظل التشكيك في
احتمالية انهيار سد النهضة
، عاد الكلام مرة أخرى، عن الملء الثالث، للظهور على
السطح، بعدما أعلنت عنه إثيوبيا في بداية الأمر، مطلع العام الجاري، في 13 يناير،
عزمها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير، تمهيدا لـ الملء الثالث
لبحيرة سد النهضة
، وجرى الإعلان عن هذه الخطوة، خلال اجتماع ضم وزيرة الري
الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن، حاكم إقليم بني شنقول، ومسئولين من
الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.