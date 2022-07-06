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توقعات بزيادة السعر.. الحكومة تعلن أسعار البنزين الجديدة

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Teads
الأربعاء، 06-07-2022 08:59 ص


تحدد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، خلال ساعات قرارها الجديد بـ سعر البنزين الجديد للفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، والتي من المرجح أن تشهد  زيادة سعر البنزين بأنواعه، مع استمرار ثبات سعر السولار، وذلك أسوة بالأسعار العالمية للنفط.
ولتحديد سعر البنزين الجديد خلال الأشهر الثلاث المقبلة، يتم خلال الإجتماع الحالي للجنة التسعير استعراض متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيه2022 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري . 

زيادة أسعار البنزين
وخلال الفترة المذكورة، والتي شهدت استمرار تأثير أسعار النفط عالميا بإندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر برميل النفط بشكل كبير تأثراً بالأحداث، كما تحركت أسعار صرف الدولار خلال الفترة محل التقييم بشكل طفيف، الأمر الذي يؤدي لزيادة أسعار البنزين بانواعه، إلا أن الدولة تدعم السولار من خلال المحافظة على سعر السولار وذلك من أجل دخوله في خدمات كثيرة، وحتى لا تتأثر أسعار المنتجات بالقرار.  

زيادة أسعار النفط السبب
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث غطت مخاوف الإمدادات المدفوعة بتراجع إنتاج "أوبك" واضطرابات في ليبيا وعقوبات ضد روسيا على القلق حيال ركود عالمي يخفض الطلب على الخام حسبما ذكر موقع قناة العربية .

 

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