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شاهد.. سمكة قرش تهاجم سائحة في الغردقة وتلتهم يدها وقدمها

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السبت، 02-07-2022 02:07 م

تعرضت سائحة أجنبية لهجوم من قبل سمكة القرش، وذلك خلال ممارستها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فإن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم عض من قبل سمكة القرش في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.
وتسبب الهجوم في بتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.
وأكدت وسائل الإعلام إلى أن السائحة توفيت بعد ساعات، وذلك جراء الجروح التي تلقتها ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.
بدورها، أعلنت المحافظة عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.
 

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