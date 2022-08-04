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من أجل العمل.. نساء سعوديات يقعن ضحية ابتزاز بصور خاصة ونيابة الآداب تتحرك

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ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 04-08-2022 10:52 ص


أفادت وسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، أن عدد من النساء وقعن ضحية ابتزاز من قبل مواطن، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن.
وأضاف المصدر، أن المواطن طلب منهن بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال "جواله"، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأهاب المصدر بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.
 

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