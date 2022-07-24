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مطاردة بالسيارات بين نساء سعوديات على طريق عام تنتهي بكارثة (فيديو)

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مطاردة
Native
Teads
الأحد، 24-07-2022 09:21 ص

نشر نشطاء في السعودية على موقع التغريدات "تويتر"، مقطع فيديو يوثق مطاردة بالسيارات بين نساء سعوديات على طريق عام.
وأظهر الفيديو المتداول، سيارة من نوع جيب رينج بداخلها فتيات يطاردن سيارة أخرى صغيرة بداخلها فتيات أيضا.

وأبان الفيديو فتاة خرجت بنصف جسدها من إحدى نوافذ السيارة الأولى ووجهت حديثها إلى فتاة طلت برأسها من السيارة الأخرى ثم رشقت السيارة بزجاجة مياه.

كما أظهر الفيديو محاولة قائدة السيارة الجيب تجاوز السيارة الأخرى إلا أن قائدة الأخيرة تعمدت الاصطدام بها .
شاهد الفيديو بالضعط هنا :

 

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