بعد لقاءات حميمية متعددة.. تصور عشيقها عاريًا لطلب فدية

الأحد، 17-07-2022
12:48 م
قامت سيدة
بـ خطف
عشيقها بعد أن استدرجته لقضاء سهرة حمراء وطلبت فدية مليون جنية من أهله لإطلاق
سراحه.
قصة سيدة
الجيزة بدأت
تفاصيلها بعلاقة آثمة بين رجلا وسيدة
، حيث ربطتهم علاقة غير شرعية وراح يقضى معها
سهراته الحمراء، حتى اختمرت فكرة شيطانية في ذهن السيدة
، وقررت خطف
ه بمعاونة آخرين
لطلب فدية مبلغ مالي ومن ثم إطلاق سراحه.
استغلت السيدة
علاقتها
الآثمة بالمجني عليه، وبدأت في نصب خيوط جريمتها ببراثن شيطانية، حيث استدرجته
لقضاء سهرة حمراء وأوهمته بعلاقتهم الآثمة أن يحضر إليها لقضاء ليلة من الليالي
التي اعتاد عليها معها.
وضعت سيدة
الجيزة
خطتها الشيطانية بمعاونة رجلين وسيدة
ين، حيث طلبت من المجني عليه الحضور إلي الشقة
لقضاء سهرة حمراء، وما أن وصل المتهم ودلف إلي الشقة، حتى وجد باقى المتهمين الذين
هددوه بسلاح أبيض.
استكملت سيدة
الجيزة
خطتها الشيطانية، حيث أجبرت المجني عليه بمعاونة الآخرين على خلع ملابسه بالكامل
وقاموا بتصويره عاريا، ثم أجبروه ايضا على توقيع ايصالات أمانة وطلبوا من أهله دفع
مبلغ مليون جنية فدية لإطلاق سراحه.
على الجانب الأخر كان
شقيق المجني عليه قد تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول، قرر بأن شقيقه متواجد معه،
وطلب منه مبلغ مليون جنية كفدية لإطلاق سراحه، وظل شقيق المجني عليه يتفاوض معهم
على تخفيض المبلغ حتى أرسلوا إليه صور شقيقه عاريا ومقيد اليدين.
أبلغ شقيق المجني عليه
الشرطة ، التي قامت بعد تقنين الإجراءات بتحديد مكان احتجاز المجني عليه في شقة
بمنطقة الطوابق، وقامت باستهدافها وحررت المجني عليه وتمكنت من ضبط 5 متهمين في
الشقة وهم رجلين و3 سيدات.
تلقى العقيد محمد
الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من مقاول أفاد فيه أن شقيقه يبلغ من العمر 48
عاما، تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي، وتلقى اتصالات من هاتفه من متحدث مجهول طالبه
بفدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه كان يتفاوض معهم على تخفيض
مبلغ الفدية، حتى أرسلوا له صورة شقيقه عاريا ومقيد اليدين.
وكشفت التحريات التي
أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء
فتحي مدير المباحث الجنائية، عن مكان احتجاز المجني عليه بشقة في منطقة الطوابق،
باستهدافها تم تحرير المجني عليه وضبط 5 متهمين 3 سيدات ورجلين
وتبين من التحريات
وجود علاقة غير شرعية تربط المجني عليه بإحدى المتهمات، وبأنها استدرجته للشقة
لقضاء سهرة حمراء، وعقب وصوله اعتدى عليه باقي المتهمين، وهددوه بسلاح أبيض، وأجبروه
على توقيع إيصالات أمانة، ثم صوروه عاريا، وتم ضبط الإيصالات وهواتف المتهمين التي
تحتوي على الصور، وإحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.