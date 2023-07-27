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منى فاروق تعتزل بسبب فيديوهاتها الجنسية: أبوس إيديكم عايزة اشتغل

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منى فاروق
الخميس، 27-07-2023 09:44 ص

 

كشفت الفنانة منى فاروق، معاناتها من عدم إيجاد عمل وعدم قدرتها على دفع إيجار منزلها، بسبب أزمة الفيديوهات الجنسية لها التي انتشرت قبل سنوات قليلة.

وكتبت منى فاروق عبر حسابها على انستجرام: مساء الخير الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد الترند وأعمل زي أي حد أنا قولت اعتزال الفن لسبب واحد هو بس هو ده مصدر رزق الوحيد اللي أنا بحبه وعاوزة اشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب.. أنا محتاجة اشتغل عشان أعيش زي أي بني آدمة طبيعية.. أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عاوزين يسامحوا".

 

وأضافت فاروق: أنا بسمع بودني لا بلاش" منى" عشان الفيلم والدعاية متضرش الفيلم أو المسلسل".

 

وتابعت: "ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس أنا مش طالبة غير اشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش".

وأكملت: "المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عاوزة أبقى كويسة زي أي واحدة ليه بتقفلوه قدامي في كل حاجة".

وختمت منشورها:" عشان كده أنا بناشد الدكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج محتاجة الشغل.. عاوزة أعرف أعيش ولما قولت قرار اعتزال من أجل لو حد شافني بشتغلي في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده.. والله مش طالبة غير أشتغل.. أبوس إيديكم عاوزة أشتغل".

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