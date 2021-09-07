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مليون ونص في ساعة..فنانة شهير تنشر صورة جريئة بالبكيني ثم تحذفها

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Native
الثلاثاء، 07-09-2021 06:55 م

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان صوراً جديدة لها بالبيكيني بدون فيلتر، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.
كورتني التقطت الصور في منزل والدتها كريس جينر في بالمز سبرينغ.
وتفاعل العديد من المتابعين مع صور كورتني البالغة من العمر 42 عاماً، واعتبروها جرأة زائدة لتشجع الآخرين على تخطي الخجل من أجسامهن وتصالحها مع نفسها ومع طبيعتها بعيداً عن الفيلتر والتصنع.
وحصدت الصور التي نشرتها كورتني على مليون و200 ألف خلال ساعة واحد فقط على نشرها.
لكن المفاجئ أن كورتني حذفت هذه الصور عن صفحتها ولم يُعرف السبب لقيامها بذلك.


 

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