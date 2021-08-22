رغم إجابتها على سؤال جنسي.. فنانة شهيرة تنسحب على الهواء بسبب رئيس دولة عربية
سوزان نجم الدين
Native
الأحد، 22-08-202108:01 م
في واقعة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
انسحبت الفنانة السورية الشهيرة سوزان نجم الدين، من برنامج "المواجهة"،
الذي تم بثه مساء الأمس، وخرجت من الأستوديو بعد أن وجّه لها الإعلامي اللبناني رودولف
هلال، سؤالاً عن بشار الأسد.
وعلى الرغم من إجابة الفنانة السورية على سؤال عن تأييد أو رفض
"المثلية الجنسية" والذي عبرت عن رأيها فيه بأنها لا تمنعه وكل شخص حر
في اختياراته لكنها شخصيًا ضده، إلا أنها انسحبت فور سماعها سؤال عن رئيس النظام
السوري بشار الأسد.
ورفضت الفنانة السورية الإجابة عن سؤال: “هل تؤيدي أو تعارضي:
قتل بشار الأسد لشعبه”، وقامت بترك الأستوديو ورفضت مطالب المذيع بالبقاء في لاستكمال
الحلقة.
وقررت الانسحاب من البرنامج قائلة: “بكفي، خلص بقا”. ولم
يكن من مقدم البرنامج إلا احترام قرارها وإنهاء الحلقة.
فيما أثار انسحابها الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر
معظمهم انسحابها رغم أنه كان لها حرية الإجابة بتأييد أو رفض، فيما اعتبر البعض أن
السؤال يمكن أن يورطها.