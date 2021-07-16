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بعد الصورة الخادشة.. رهف القنون تثير الجدل مجددًا وتغلق التعليقات

kl
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Native
الجمعة، 16-07-2021 08:14 م

أثارت الناشطة السعودية اللاجئة في كندا رهف القنون الجدل مجدداً، بنشرها عبر خاصيّة "الستوريز" في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً لآخر قرار إتخذته.
وفي منشورها كتبت رهف: "أربعة أشياء عليك التوقف عن فعلها:
- محاولة إرضاء الجميع
- الخوف من التغيير
- العيش في الماضي
- الإهتمام الزائد.
هذا المنشور أثار تساؤلات المتابعين حول السبب وراء هذه القرارات، وإذا كانت رهف توجه رسالة لأحد الأشخاص.
وكانت نشرت رهف مؤخراً صوراً لها على صفحتها الخاصة، مرتدية تنورة مكشوفة عند منطقة المؤخرة، وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة.
وتم إغلاق خاصيّة التعليقات على المنشور عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع تداول الصورة بشكل كبير، ضمن هجوم كبير عليها.


 

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