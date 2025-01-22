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مفاجاة صادمة في جريمة الأقصر التي هزت مصر

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الأربعاء، 22-01-2025 01:15 م

 

 

كشف جيران المتهم بذبـ.ـح شخص في منطقة أبو الجود في مدينة الأقصر وفصل رأسه، مساء الثلاثاء، أن المجني عليه لم تكن تربطه أي علاقة بالجاني، ولم يسبق أن تشاجر معه، مشيرين إلى أن المجني عليه كان يسير بالصدفة في الشارع عندما تعرض للاعتداء من المتهم الذي كان يتمتم بكلمات غير مفهومة، بينما شرب من دماء المجني عليه.

 

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإقدام شخص على قتل آخر بطريقة مروعة، حيث أقدم على ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع، قبل أن يشرب من دماء المجني عليه ويكتب بدمه على جدران المنازل في موقع الجريمة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

 

شهود العيان أفادوا أيضًا بأن المتهم المذكور يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتعاطى مخدر "الشابو"، مشيرين إلى كثرة الشكاوى منه، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يقدم على مثل هذه الجريمة الصادمة.

 

انتقلت قوات الأمن وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الجريمة، حيث تم ضبط المتهم وإيداع جثة المجني عليه مشرحة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، بينما تكثف قوات الأمن تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، وقد تم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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